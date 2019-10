Ratzeburg (ots) – 30. September 2019 | Kreis Stormarn – 26./27.09.2019 Reinbek Bereits von Donnerstag, 26.09.2019 / 20:00 Uhr auf Freitag, 27.09.2019 / 08:30 Uhr, kam es in Reinbek zu einer Serie von insgesamt sieben Pkw-Aufbrüchen. Es waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz in den Straßen Finkenkoppel und Lerchenweg betroffen. An den Fahrzeugen wurde jeweils die hintere Dreiecksseitenscheibe eingeschlagen, um so ins Innere der Pkw zu gelangen. Anschließend wurden bei allen Fahrzeugen die Lenkradairbags ausgebaut. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in den Straßen Lerchenweg und Finkenkoppel in Reinbek im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de