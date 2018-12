Ratzeburg (ots) – 05/06.12.2018 – Schwarzenbek In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, kam es im Ortsteil Mühlenkamp in Schwarzenbek zu insgesamt 10 Pkw-Aufbrüchen. Die Taten fanden in den Straßen Veilchenweg, Margeritenweg, Löwenzahnweg und Bäckerweg statt. Tatbetroffen waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz. In allen Fällen wurde eine hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Entweder sind die Lenkräder einschließlich Airbag oder aber nur die Fahrer-Airbags fachmännisch ab/ausgebaut worden. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wer hat um die Tatzeit herum, im Wohngebiet Mühlenkamp, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Tel.-Nr. 04152 / 80033-0 oder die Polizei in Schwarzenbek unter der Tel.-Nr. 04151 / 8894-0.

Quelle: presseportal.de