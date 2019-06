Ratzeburg (ots) – 28. Juni 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 26./27.06.2019 – Geesthacht Während des Zeitraumes von 26.06.2019 / 13:30 Uhr – 27.06.2019 / 08:00 Uhr, kam es in Geesthacht zu einer Serie von insgesamt acht Pkw-Aufbrüchen. Bei den Tatorten handelte es sich um folgende Straßen: Burmeisterweg, Uhrbrookring und Auf dem Heinrichshof. Es waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz betroffen. An sieben Fahrzeugen wurde die hintere Dreiecksseitenscheibe eingeschlagen. An einem Pkw wurde auf die Gummidichtung eingewirkt, um so ins fahrzeug gelangen zu können. Entwendet wurden die Lenkradairbags sowie teilweise die festen Navigationsgeräte. In einem Fall auch ein Steuergerät sowie die Lüftungsmodule. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf ca. 12.100,- Euro. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in den o. g. Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

Quelle: presseportal.de