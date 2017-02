POL-RZ: Sicherheitstraining für Motorradfahrer 2017

Ratzeburg (ots) – 20.02.2017 – Polizeidirektion Ratzeburg Sicherheitstraining für Motorradfahrer 2017 Neueste Forschungsergebnisse einer Studie der „Unfallforschung der Versicherer“ (UDV) aus 2014 erbrachten die Erkenntnis, dass 57,5% der verunglückten und getöteten Kraftradbenutzer bei Alleinunfällen zu Schaden kamen! Pünktlich zum Saisonstart sollten verantwortungsvolle Biker ihre Fahrfähigkeiten durch ein Sicherheitstraining überprüfen und so die nötige Sicherheit für die kommende Motorradsaison erhalten. Auch im diesem Jahr wird das beliebte Sicherheitstraining für Motorradfahrer der Kreisverkehrswacht Herzogtum Lauenburg e. V. und der Polizeidirektion Ratzeburg wieder durchgeführt. Gründe für das Verursachen von Motorradunfällen sind häufig eine allgemein zu hohe bzw. den Straßen- oder Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit, sowie Fehler beim Überholen. Aber auch Kreuzungs- und Einmündungsbereiche sind für Motorradfahrer gefährlich, da sie dort oft von anderen Fahrzeugführern übersehen werden und ihnen somit die Vorfahrt / der Vorrang genommen wird. Am Veranstaltungsort: Ausbildungspark Lübeck, Lübeck-Blankensee, Am Flugplatz 4 wird an folgenden Terminen: Samstag 18.03.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Sonntag 19.03.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Sonntag 09.04.17, 09.00 – 17.00h, Aufbautraining Samstag 22.04.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Sonntag 14.05.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Samstag 27.05.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Sonntag 28.05.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Samstag 03.06.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Sonntag 04.06.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Samstag 10.06.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Sonntag 18.06.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining Samstag 24.06.17, 09.00 – 17.00h, Grundtraining ein Sicherheitstraining durchgeführt. Die Zweiradfahrer sollen durch besondere Übungen im Erkennen von Unfallgefahren beschult werden. Trainingsinhalte sind u. a.: – erkennen typischer Unfallsituationen – verbessern des Handlings durch Langsamfahren im Stop-and-Go-Verkehr – enges Wenden auf der Straße – Slalom fahren – plötzliches schnelles Ausweichen mit Lenkimpulstechnik – BLA-Technik (Bremsen / Lösen / Ausweichen) bei Hindernissen – gebremstes Ausweichen mit ABS-Technik – feinfühliges Bremsen auf unterschiedlicher Fahrbahn – optimales sicheres Fahren in Kurven – Praxistipps in einem Technikcheck Die Teilnahme kostet: – Grundtraining (8 Std.) 100,-EUR – Aufbautraining (8 Std.) 120,-EUR Die Trainingsgebühr beinhaltet eine Vollversicherung mit einer SB von 300,-EUR. Anmeldung über: Polizeidirektion Ratzeburg Seestraße 12 – 14 23909 Tel. 04541 / 8092130 oder 8092131 bzw. verkehr.ratzeburg.pd@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de