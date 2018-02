Ratzeburg (ots) – 23. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 23.02.2018 – Bad Oldesloe In der Nacht zum 23.02.2018 wurden in Bad Oldesloe hochwertige PKW aufgebrochen. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr wurden im Neubaugebiet „Steinfelder Redder“ insgesamt sieben PKW, BMW und Mercedes-Benz, aufgebrochen. Die Täter gelangten hierbei auf unterschiedliche Art und Weise in die PKW. Bei den Fahrzeugen wurde zum Teil eine Fensterscheibe zerstört oder die Tür mit einem Draht geöffnet. Die Einbrecher hatten es auf Airbags und Navigationssysteme abgesehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder in den vergangenen Tagen/Nächten auffällige Beobachtungen in dem Wohngebiet gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter 04531 / 501 – 0 zu melden.

Quelle: presseportal.de