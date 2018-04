Ratzeburg (ots) – 13. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 12.04.2018 – Escheburg In der Nacht vom 11.04.2018 auf den 12.04.2018 kam es in Escheburg zu insgesamt sieben PKW-Aufbrüchen. Zwischen 21:00 Uhr 06:00 Uhr wurden in den Straßen Hohenstein, Lindenbreite, Lippenkuhle, Koppelweg und Feldweg sechs Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz und ein BMW aufgebrochen. Die Unbekannten zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Anschließend wurde das Lenkrad mit dem Airbag entwendet. Teilweise wurden auch Navigationsgeräte mitgenommen. Es entstand ein Schaden von ca. 6 300 EUR. Die meisten Fahrzeuge befanden sich auf Privatgrundstücken. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrzeuge zuvor ausbaldowert worden sein müssen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat in den Tagen/Nächten zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 800 3-0.

Quelle: presseportal.de