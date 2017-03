POL-RZ: Siek: Fahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) – Siek Am 02.03.2017, gegen 10:00 Uhr, wurde der Polizei ein gegenwärtiger Einbruch in ein Einfamilienhaus (EFH) im Weidenkamp (Siek) gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnten vor Ort keine Personen mehr angetroffen werden. Allerdings wurde ein Einbruch in das dortige EFH festgestellt. Durch Anwohner ergab sich der Hinweis, dass drei Personen kurz vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet sind. Mit zahlreichen uniformierten und zivilen Streifenfahrzeugen sowie einem Diensthund wurde eine umfangreiche Fahndung eingeleitet. Im weiteren Verlauf ergaben Zeugenaussagen den Verdacht, dass sich die Tatverdächtigen in einem Wald im Bereich der Gemeinde Großhansdorf befinden könnten. Trotz des angeforderten Polizeihubschraubers der Polizei Hamburg konnten die Tatverdächtigen nicht mehr gestellt werden. Durch Zeugen ergab sich der Hinweis auf ein möglicherweise durch die Tatverdächtigen genutzten Pkw, einen silbernen Daimler-Benz der A-Klasse. Dieser konnte in Tatortnähe verlassen aufgefunden und sichergestellt werden. In dem Pkw konnte Schmuck aufgefunden werden, der aus einem weiteren Einbruch am Vormittag in Siek stammt. Zur Beschreibung der Tatverdächtigen: – 3 männliche Personen, ca. 35 Jahre alt, schlank – 2 Personen dunkle Oberbekleidung, 1 Person mit heller Oberbekleidung – 1 Person mit Cap und Bart Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind im Bereich Siek und Großhansdorf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0.

Quelle: presseportal.de