Ratzeburg (ots) – 24.04.2017 – BAB 1, Hamberge Am 24.04.2018, gegen 23.55 Uhr, kam es auf der BAB 1, Fahrtrichtung Süden, Höhe Hamberge zu einem schweren Verkehrsunfall, bei eine Person tödlich und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger Hamburger befuhr mit einem BMW den mittleren von drei Fahrstreifen. Bei einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 120 Km/h soll der Hamburger ersten Zeugenaussagen zufolge geschätzte 200 Km/h gefahren sein. Auf Höhe Hamberge übersah der 32-jährige offensichtlich eine vor ihm auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende 30-jährige Hamburgerin mit ihrem Smart. Wie schnell der Smart fuhr, steht noch nicht fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der BMW ungebremst von hinten auf den Smart auf. Der Smart wurde durch den Aufprall ca. 325 m nach vorne katapultiert und kam völlig zerstört an der rechten Außenschutzplanke zum Stillstand. Der ebenfalls erheblich beschädigte BMW stand bei Eintreffen der Rettungskräfte unmittelbar hinter dem Smart. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin des Smart`s schwerste Verletzungen, denen sie kurze Zeit später im Krankenhaus erlag. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkoholschnelltest bei dem 32-jährigen ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Gutachters für die Unfallaufnahme angeordnet. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die A 1, Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Die Autobahn wurde gegen 05.10 Uhr wieder vollständig frei gegeben.

Quelle: presseportal.de