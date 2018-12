Ratzeburg (ots) – Barsbüttel Am 18.12.2018, gegen 08.15 Uhr, kam es im Rähnredder in Barsbüttel, auf Höhe des dortigen Kleingartenvereines, zu einem schweren Raub, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die beiden Geschädigten (weiblich, 65 J. aus Barsbüttel und männlich 43 J. aus Hamburg) gingen im Rähnredder mit ihren Hunden spazieren. Dieser Bereich des Weges ist für den normalen Straßenverkehr gesperrt. Kurz vor der Tatzeit näherte sich den beiden Spaziergängern ein Fahrzeug von hinten. Die Geschädigten ließen das Fahrzeug zunächst nicht durch und machten die Insassen (zwei Männer, ca. 20-25 Jahre alt) auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Der 43-jährige machte mit seinem Smartphone zudem ein Foto von dem Fahrzeug. Etwas später konnte das Fahrzeug die Fußgänger doch passieren. Nach einer kurzen Strecke wendete der Fahrer jedoch und kam zurück. Die beiden Männer stiegen aus und schlugen und traten anschließend auf die beiden Geschädigten ein. Dem 43-jährigen wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm danach sein Smartphone entrissen. Die beiden Geschädigten wurden durch den Angriff verletzt. Die 65-jährige Frau musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Raub beobachtet? Es liegen der Polizei derzeit keine Informationen zu dem besagten Fahrzeug vor. Wer hat gestern Morgen einen Pkw im Rähnredder gesehen und kann nähere Angaben zum Typ oder Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizeipolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

Quelle: presseportal.de