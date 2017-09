Ratzeburg (ots) – Mölln Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am 20.09.2017, gegen 13.20 Uhr, kam es in Mölln zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 34-jähriger Mann aus Neumünster befuhr mit einem Mercedes-Benz Sprinter den Birkenweg in Mölln aus Richtung Villenstraße. Hinter dem Sprinter fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad in gleicher Richtung. In Höhe der Reha-Klinik stoppte der Sprinterfahrer und fuhr rückwärts, um in eine verpasste Einfahrt einbiegen zu können. Dabei überrollte er den Fahrradfahrer mit dem kompletten Fahrzeug. Der Radfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 850,– Euro.

Quelle: presseportal.de