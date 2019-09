Ratzeburg (ots) – 16. September 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 09.09.2019 – Wohltorf Wie bereits am 10.09.2019 berichtet, kam es in Wohltorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bei der Unterführung in der Eichenallee vernahm eine Frau einen Knall an ihrem Fahrzeug. Bei der Spurensicherung vor Ort wurde dann ein Stein auf der Fahrbahn gefunden. Aufgrund der medialen Berichterstattung meldete sich der Vater eines Kindes im Kindergartenalter auf der Polizeistation in Aumühle. Er habe sich zur Tatzeit mit seinem Kind oberhalb der Unterführung Eichenallee aufgehalten und im Augenwinkel wahrgenommen, dass das Kind etwas wegwarf. Erst durch den Zeugenaufruf habe er seiner Wahrnehmung mehr Bedeutung zukommen lassen. Details werden zum Schutz des Kindes nicht veröffentlicht. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Rückmeldungen und Hinweise aus der Bevölkerung.

Quelle: presseportal.de