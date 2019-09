Ratzeburg (ots) – 10. September 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 09.09.2019 – Wohltorf Am Montag, dem 09.September 2019, ist es nach derzeitigen Erkenntnissen in Wohltorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Gegen 16:55 Uhr war eine Wohltorferin mit ihrem Dacia Logan auf der Eichenallee (Kreisstraße 64) aus Richtung Wohltorf kommend in Richtung Reinbek unterwegs. Bei der Unterführung in der Eichenallee in Wohltorf vernahm die Frau einen Knall an ihrem Wagen, konnte die Ursache jedoch nicht herausfinden. Personen habe die die Autofahrerin in der unmittelbaren Umgebung nicht entdecken können. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und fanden einen Stein (7cm x 7cm x 4cm) auf der Fahrbahn. Lediglich die Tatsache, dass der Stein das Fahrzeug im Bereich der Motorhaube, nur wenige Zentimeter vor der Windschutzscheibe traf, verhinderte ein Durchschlagen in das Innere des Autos. Die 44-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Diese Tat stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Die Polizei in Aumühle fragt nun, ob es weitere Geschädigte gibt oder Zeugen. Hinweise zu diesem Tatgeschehen unter der Telefonnummer 04104/913987-0 geben können.

Quelle: presseportal.de