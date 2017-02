POL-RZ: Sterley: Pkw brennt nach Wildunfall

Ratzeburg (ots) – Am 21.02.2017, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Mann aus der Nähe von Ratzeburg mit seinem Opel Corsa die Kreisstraße von Sterley nach Dargow. Dabei kreuzte ein Hirsch die Fahrbahn, so dass der Fahrer diesem auswich. Dabei kam der 19-jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw begann anschließend sofort zu brennen und brannte vollständig aus. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sich rechtzeitig alleine aus dem Pkw befreien. Dieser wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren die Feuerwehren aus Seedorf und Sterley im Einsatz.

Quelle: presseportal.de