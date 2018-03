Ratzeburg (ots) – 01. März 2018 / Kreis Stormarn – 27.02.2018 – BAB 1 – Stapelfeld Am 27.02.2018 wurde im Auffahrtsbereich der A1 in Richtung Lübeck ein Streifenwagen angefahren. Gegen 05:25 Uhr wurden Polizeibeamte des Polizeiautobahnreviers Bad Oldesloe zu einem Unfall auf der A1 (Anschlussstelle Stapelfeld) gerufen. In Fahrtrichtung Lübeck kam es im Auffahrtsbereich zur A1 zu einem Zusammenstoß zweier LKW. Die Polizeibeamten stellten den Streifen am rechten Fahrbahnrand ab und schalteten Blaulicht, Warnblinker und Verkehrslenkungspfeile ein. Als die Beamten nach wenigen Minuten zum Streifenwagen zurückkehrten, musste sie feststellen, dass ein unbekannter PKW den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Der Fahrzeugführer flüchtete unerkannt in Richtung Lübeck. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zu dem PKW oder dem Fahrzeugführer geben? Zeugenhinweise bitte an das Polizeiautobahnrevier Bad Oldesloe unter 04531 / 1706 – 0.

Quelle: presseportal.de