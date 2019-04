Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Bereits am 12.02.2019, kam es auf einem Tankstellengelände an der Bundestraße, in Elmenhorst zu einem Diebstahl eines Reifenfüllmessers. Der 46-jährige Pächter der Tankstelle beobachtete damals zwei Männer, welche mit einem ausländischen Fahrzeuggespann unterwegs waren, beim Diebstahl eines Reifenfüllmessers. Eine Anzeige bei der Polizei erstattete er aber nicht. Der Wert des Stehlgutes beträgt ca. 420,- Euro. Gestern, gegen 11.00 Uhr, erschienen die zwei Tatverdächten abermals auf dem Tankstellengelände und wurden sofort vom Geschädigten wiedererkannt, der die Polizei umgehend informierte. Es handelt sich dabei um zwei Männer als Osteuropa (42 und 51 Jahre alt). Beide verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. . Sie übergaben dem Geschädigten 500,00 EUR als Pfand, das sie bei Rückgabe des Reifenfüllmessers zurückerhalten sollten. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzbeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de