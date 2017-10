Ratzeburg (ots) – Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ informiert die Polizei am Tag der Zeitumstellung seit einigen Jahren bundesweit über Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich des Einbruchschutzes. Darüber hinaus erhalten die Bürgerinnen und Bürger mit Beginn der dunklen Jahreszeit auch Tipps, wie sie durch ihr eigenes Verhalten das Risiko, Opfer von Einbruchskriminalität zu werden, reduzieren können.Die Landespolizei Schleswig-Holstein nimmt dies zum Anlass, den Tag des Einbruchsschutzes in diesem Jahr am 04. November 2017 im CCA, Klaus-Groth-Str. 2-4, 22926 Ahrensburg, öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. In der Zeit von 09.00 – 17.00 Uhr erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger bei Präventionsbeamten des Landespolizeiamtes und der Polizeidirektion Ratzeburg sowie bei Fachbetrieben des Handwerks produktneutrale Tipps zur Sicherung von Fenstern und Türen.Zur offiziellen Eröffnung der Veranstaltung um 11.00 Uhr wird auch der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Herr Hans-Joachim Grote, erwartet.Die Zentralstelle Polizeiliche Prävention im Landespolizeiamt und die Polizeidirektion Ratzeburg laden daher alle Medienvertreter herzlich zu diesem Termin ein.

Quelle: presseportal.de