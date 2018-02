Ratzeburg (ots) – 07. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 06.02.2018 – Reinbek Am Morgen des 06.02.2018 hatten es drei Diebe auf die Tageseinnahmen einer Bäckerei abgesehen. Nach Zeugenangaben beobachteten gegen 08:15 Uhr zwei Täter zunächst die Bäckerei in der Schönningstedter Straße von der gegenüberliegenden Seite aus. Anschließend gingen sie zu dem geparkten Transportwagen der Bäckerei und zerschlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür. Aus dem Fahrzeuginnenraum entnahmen sie die Tageseinnahmen. Mit einem mittleren Geldbetrag flüchteten sie von der Schönningstedter Straße in die Lindenstraßen. Hier wartete bereits der dritte Täter mit einem PKW auf seine beiden Komplizen. Nachdem an dem Fluchtfahrzeug die Kennzeichen getauscht wurden, flüchteten alle drei mit dem Fahrzeug in Richtung Kückallee. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder der Fluchtrichtung geben? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727 707-0.

Quelle: presseportal.de