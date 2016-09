POL-RZ: Tankstelle überfallen

Ratzeburg (ots) – 17.09.2016 – Trittau Am 17.09.2016, gegen 22.55 Uhr, kam es zu einem Überfall auf die Oil-Tankstelle in der Möllner Straße in Trittau. Ein maskierter Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die 51-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin übergab die 51-jährige einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Der Täter flüchtete danach mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: – ca. 25 Jahre alt – schlanke bis dürre Statur – helle, evtl. grüne Augen – sprach akzentfrei deutsch Er war bekleidet mit: – dunkle lange weite Hose – hellgraues Kapuzenshirt – möglicherweise weiße Turnschuhe – schwarze Sturmhaube Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist um die Tatzeit herum, in der Möllner Straße oder Umgebung der Oil-Tankstelle ein verdächtiges Fahrzeug oder eine verdächtige Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de