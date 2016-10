POL-RZ: Tankstelle überfallen

Ratzeburg (ots) – 15.10.2016 – Braak Bereits am Sonnabend, 15.10.2016, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die STAR-Tankstelle in der Straße Höhenkamp in Braak. Zwei unbekannte Männer stürmten auf den 23-jährigen Angestellten zu, drängten ihn zu Boden und fesselten ihn. Beide Täter trugen eine schwarze Sturmhaube. Sie erbeuteten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten beide Täter aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: – ca. 180 cm groß – schlank – dunkle Bekleidung – schwarze Handschuhe – schwarze Maske mit Sehschlitz – sprach deutsch 2. Täter – ca. 180 cm – dunkle Bekleidung – Handschuhe – schwarze Maske mit Sehschlitz Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Überfall machen? Wem ist am Samstagabend in der Straße Höhenkamp oder der unmittelbaren Umgebung etwas aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de