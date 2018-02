Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 09. Februar 2018 | Kreis Stormarn – 08.02.2018 – Oststeinbek Am 08.02.2018 gegen 21:30 Uhr betrat ein junger Mann die HEM-Tankstelle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek und wollte diese ausrauben. Nach ersten Ermittlungen ging der Täter zunächst auf dem Gehweg in Richtung Hamburg an der Tankstelle vorbei und beobachtete das Geschehen. Anschließend vermummte er sich und betrat den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter vorhalten einer Schusswaffe kündigte der junge Mann den Überfall an. Er rechnete jedoch nicht mit dem energischen und resoluten Auftreten der Angestellten. Ohne Beute verließ der Räuber die Tankstelle und flüchtete fußläufig in Richtung Hamburg. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 175 cm großen, schlanken Mann zwischen 18 und 24 Jahren handeln. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans, blauem Schal und dunkler Kapuzenjacke. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter oder der Fluchtrichtung geben? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727 707-0. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg zu richten.

Quelle: presseportal.de