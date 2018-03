Ratzeburg (ots) – 26.03.2018 – Trittau Am 26.03.2018, gegen 21.15 Uhr, kam es zu einem Überfall auf die STAR-Tankstelle in der Hamburger Straße in Trittau. Ein maskierter Mann betrat zu o. g. Zeit den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die 55-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um was für eine Schusswaffe es sich genau handelt, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Der Täter erbeutete einen Geldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe, verließ die Tankstelle und flüchtet anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Verletzt wurde durch den Überfall niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: – Ca. 1,80 m groß – Schlank – Deutschsprachig mit osteuropäischem Akzent Er war bekleidet mit: – Dunkler Jacke mit hellen Nähten – Dunkler Hose – Dunklen Schuhen – Grauer Strickmaske mit Löchern Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum Überfall oder dem Täter machen? Wem ist Montagabend eine Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0

Quelle: presseportal.de