Ratzeburg (ots) – Groß Sarau Am 17.12.2018, gegen 20.55 Uhr, erfolgte ein bewaffneter Überfall auf die Nordoel Tankstelle in der Hauptstraße in Groß Sarau. Eine weibliche Täterin betrat den Verkaufsraum der Tankstelle. Sie bedrohte die 20-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau erbeutete einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die 20-jährige Angestellte erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: – Ca. 20 Jahre alt – Ca. 1,65 – 1,70 groß – Braune Haare – Dunkel Kleidung – Schwarzer Schal vor dem Mund – Handschuhe – sprach akzentfreies Deutsch Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Überfall machen? Wem ist eine junge Frau aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Quelle: presseportal.de