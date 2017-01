POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) – Reinbek Am 12.01.2017, um 15:05 Uhr, kam es Am Rosenplatz (Reinbek) zu einem tragischen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Ein 85 Jahre alter Reinbeker wollte auf einem Parkplatz mit seinem Pkw Toyota rückwärts ausparken. Dabei fuhr der Fahrer zunächst gegen einen anderen parkenden Pkw. Vermutlich übersah er anschließend beim weiteren Rangieren seine 82 Jahre alte Ehefrau, die wahrscheinlich versucht hatte, ihren Mann einzuweisen. Durch den Zusammenstoß stürzte diese und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie verstarb am frühen Abend in einem Hamburger Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Der Unfallverursacher erlitt einen starken Schock und wird in einem Krankenhaus behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Quelle: presseportal.de