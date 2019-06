Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 26. Juni 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 25.06.2019 – Langenlehsten Gestern Abend ist es auf der Landesstraße 205 in Höhe Langenlehsten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-Jähriger aus Mölln kam dabei ums Leben. Gegen 18:10 Uhr kam der Fahrer mit seinem Mercedes C-Klasse aus Büchen kommend in Richtung Gudow fahrend aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Doppelkurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen mehrere Bäume. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 23 und 24 Jahre alten Mitfahrer aus Grambek wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landesstraße 205 blieb für die Bergung- und Rettungsmaßnahmen ca. 2 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei in Büchen aufgenommen. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Quelle: presseportal.de