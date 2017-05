POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall bei Büchen (Kreis Hzgt. Lauenburg)

Ratzeburg (ots) – Am 28.05.2017, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 81 Jahre alter Mann aus Büchen mit seinem Pkw Opel Astra die Landesstraße 205 aus Büchen kommend in Richtung Gudow. Ca. 500 m hinter dem Ortsausgang Büchen-Dorf kam er aus unbekanntem Grund auf der geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb neben seinem Pkw liegen. Der alarmierte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Unfallfahrers feststellen.Augenzeugen des Verkehrsunfalls gibt es zurzeit ebenso wenig wie Hinweise auf eine Unfallbeteiligung Dritter.An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro. Das Fahrzeug wurde zunächst durch die Polizei sichergestellt.

Quelle: presseportal.de