Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 26.06.2019 kam es im Rümpeler Weg und am 02.07.2019 in der Brunnenstraße in Bad Oldesloe zu zwei Trickdiebstählen zum Nachteil zweier älterer Damen (90 und 88 Jahre alt). In beiden Fällen erschien ein Mann an der Haus-bzw. Wohnungstür und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er bat unter einem Vorwand (z. B. Wasserrohrbruch) um Einlass, um dringend etwas zu überprüfen. In beiden Fällen wurde vorgetäuscht, dass es notwendig sei, Wasserhähne aufzudrehen. In beiden Fällen ließ der Mann eigenmächtig eine weitere männliche Person ins Haus oder die Wohnung. Während jetzt einer der Männer die geschädigten Frauen ablenkte, durchsuchte der andere die Räumlichkeiten nach Wertsachen. In der Brunnenstraße erbeuteten die Männer so Schmuck und Bargeld und im Rümpeler Weg Bargeld, jeweils im dreistelligen Bereich. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: – Ca. 40 Jahre alt – Einer schlank, einer kräftig – 1,70 und 1,85 m groß – Beide sprachen fließend hochdeutsch – Beide trugen „Arbeitskleidung“ Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Taten oder den Tätern machen? Wem sind Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 – 501-0 Hinweise der Polizei. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Sollten fremde Personen unter einem Vorwand Ihr Haus oder Wohnung betreten wollen, rufen Sie IMMER über Notruf 110 die Polizei. Wir werden überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Quelle: presseportal.de