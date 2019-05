Ratzeburg (ots) – 06. Mai 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 06.05.2019 – B 207 Talkau Heute, gegen 09:20 Uhr, kam auf der B 207 in Fahrtrichtung Mölln, kurz vor der Autobahnauffahrt zur A24 ein Lkw von der Fahrbahn ab. Der Anhänger, beladen mit ca. 6740 Jungmasthühnern geriet bedrohlich in Schräglage. Die Feuerwehr aus Elmenhorst und Schwarzenbek versuchte den Anhänger zu stabilisieren und aufzurichten. Das zuständige Kreisveterinäramt ordnete die Umladung aller Tiere an, was zurzeit stattfindet. Die B 207 ist aufgrund dessen und für die Dauer der anschließenden Bergung des Lkw voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de