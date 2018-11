Ratzeburg (ots) – Mühlenrade Innerhalb der letzten drei Wochen wurden mehrere Pferde durch einen Unbekannten verletzt. Die Betreiber des Kinder- und Jugendhauses St. Josef in Mühlenrade wandten sich am 07.11.2018 an die Polizei, da drei ihrer Pferde durch Stiche und Schnitte an den Beinen verletzt wurden. In einem Fall musste ein Pferd sogar operiert werden. Lebensbedrohlich waren die einzelnen Verletzungen bislang noch nicht. Die Pferde werden täglich, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, auf die Weide hinter dem Kinder- und Jugendheim geführt. Dass die Tiere sich auf der Weide selbst verletzt haben, kann ausgeschlossen werden. Die drei Taten fanden in dem Zeitraum zwischen dem 22. Oktober und dem 04. November 2018 statt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat seit dem 22.10.2018 zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr auffällige Beobachtungen in der Nähe oder auf der Weide gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwarzenbek unter 04151-88940 entgegen.

Quelle: presseportal.de