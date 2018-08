Ratzeburg (ots) – 27. August 2018 | Kreis Stormarn – 25.08.2018 – Barsbüttel Am 25.08.2018, gegen 14:30 Uhr, kam es im Verlauf der BAB 1, in Höhe Barsbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 59-jähriger Mann aus Hamburg fuhr mit einem Audi A4 auf der A 1 in Richtung Hamburg. In Höhe der Gemeinde Barsbüttel kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Nissan Micra eines 20-jährigen aus Remscheid. Daraufhin verlor der 20-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, zog nach rechts und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Remscheider und sein 17-jähriger Mitfahrer (Remscheid) wurden leicht verletzt. Der Audi traf den Nissan im hinteren linken Bereich. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten ist der genaue Unfallhergang noch unklar, daher sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeiautobahnrevier Bad Oldesloe unter 04531 / 1706 – 0.

Quelle: presseportal.de