Ratzeburg (ots) – 26. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 25.02.2018 – BAB 20, Hamberge Am 25.02.2018 gegen 17:40 Uhr kam es auf dem Zubringer der A 20 in Richtung Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter alkoholisiert war. Ein 52 -jähriger Mann aus Bad Segeberg wollte mit seinem Seat Leon am Kreuz Lübeck von der A 1 auf die A 20 fahren. Im Auffahrtsbereich der A 20 kam es dann zu einer Berührung mit dem Peugeot eines 35 -jährigen Hamburgers. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten dann Atemalkoholgeruch bei dem Bad Segeberger. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,26 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Jedoch steht fest, dass der eigentliche Unfall mit einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit und einem kleinen Blechschaden ausgestanden gewesen wäre. Durch den Alkoholkonsum kommt auf den 52 -jährigen jedoch ein Strafverfahren gem. § 315c StGB Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Quelle: presseportal.de