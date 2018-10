Ratzeburg (ots) – Siek / Tangstedt Am 25.10.2018, zwischen 00.00 Uhr und 06.25 Uhr, kam es auf der „Alte Landstraße“ in Siek zu einem Verkehrsunfall. Ein Range Rover befuhr offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Alte Landstraße, vom Kreisverkehr commend, in Richtung Siek/Meilsdorf. Am Ende der dortigen leichten Rechtskurve bemerkte der Fahrer zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge zu spät. Der Range Rover kollidierte zunächst vorne rechts mit dem Heck eines Mitsubishi und anschließend seitlich mit einem davor geparkten Kia. Durch den Aufprall brach bei dem Rover die Radaufhängung und das Fahrzeug rutschte noch ca. 35 m weit und kam anschließend im Einmündungsbereich zur Hauptstraße zum Stehen. Ob der Fahrer durch den Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Er flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Range Rover in der derselben Nacht Im Dorfring in Tangstedt entwendet wurde. (Siehe hierzu auch die heutige OTS-Meldung durch die Pressestelle der PD Segeberg) Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann möglicherweise Angaben zum Fahrer machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102 / 4565-0.

Quelle: presseportal.de