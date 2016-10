POL-RZ: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Ratzeburg (ots) – Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:20 Uhr in der alten Landstraße in Stapelfeld zu einem Verkehrsunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ermittlungen zufolge befuhr ein 18-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Pkw Mercedes Benz die Alte Landstraße in Richtung Hamburg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit dem Mercedes Sprinter eines 28 Jahre alten Hamburgers zusammen und streifte dann den folgenden Pkw Ford Mondeo eines 47 Jahre alten Mannes aus Bad Schwartau. Danach stieß der 18-jährige mit dem Pkw VW Golf eines 21 Jahre alten Mannes aus Hamburg zusammen. Dieser drehte sich daraufhin und prallte gegen den Pkw BMW eines 30 Jahre alten Glinders. Der Fahrer des Sprinters sowie sein 32 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de