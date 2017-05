POL-RZ: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Ratzeburg (ots) – BAB 1 Stapelfeld Am heutigen Tage, gegen 07.00 Uhr, kam es auf der BAB 1, Fahrtrichtung Süden, kurz hinter der AS Stapelfeld zu einem Verkehrsunfall im dortigen Baustellenbereich, mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Die 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr den linken von zwei Fahrstreifen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie auf einen vor Ihr fahrenden Ford Galaxy (Fahrerin, 18 J.) auf. Durch den Auffahrunfall entstand eine „Kettenreaktion“ in der Form, dass der Galaxy auf einen davor fahrenden Mini (Fahrer 50 J.), dieser auf eine VW Pickup (Fahrerin 29 J.) und der wiederum auf einen Audi TT (Fahrer 33 J.) aufgeschoben wurde. Die drei beteiligten Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und sind in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Fahrtrichtung Süden für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 08.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Quelle: presseportal.de