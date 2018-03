Ratzeburg (ots) – 05. März 2018 / Kreis Stormarn – 03.03.2018 – Neuschönningstedt Am frühen Morgen des 03.03.2018 kam es in Neuschönningstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer alkoholisiert war. Nach ersten Ermittlungen befuhr gegen 05:30 Uhr ein 45-jähriger Mann aus Barsbüttel mit einem Mercedes-Benz die Möllner Landstraße aus Glinde kommend in Richtung Witzhave. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in Neuschönningstedt auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Citroen C6 eines 47-jährigen Reinbeker zusammen. Dieser versuchte durch starkes Bremsen und Rückwärtsfahren einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem kam es zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Barsbüttler. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden, eine Blutprobe wurde entnommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Strafverfahrens wurde eingeleitet. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Quelle: presseportal.de