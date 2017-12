Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 22.12.2017 – Schwarzenbek Am 22.12.2017, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich in Schwarzenbek, Möllner Straße / Fritz-Reuter Straße ein Verkehrsunfall. Eine 39 jährige Audi-Fahrerin aus Schwarzenbek bog von der Fritz-Reuter-Straße kommend nach rechts in die Möllner Straße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Die Jugendliche, ca. 12 Jahre alt, blieb unverletzt und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Jugendliche sich zu melden. Weiterhin werden Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise zur Jugendlichen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151/889420.

