Ratzeburg (ots) – 08.April 2019 | Kreis Stormarn – 07.04.2019 Bad Oldesloe Am 07.04.2019, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich im Rümpler Weg in Bad Oldesloe ein Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 66-jähriger Kradfahrer aus Hamburg fuhr mit seinem Krad BMW im Rümpler Weg in Bad Oldesloe aus Rümpel kommend. Nach ersten Erkenntnissen ist dem Kradfahrer ein unbekannter Pkw im Bereich einer Kurve, auf dessen Fahrbahn entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Kradfahrer nach rechts aus und kam von der Straße ab. Der Hamburger stürzte und verletzte sich leicht. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach einem Radfahrer, sowie nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten Pkw-Führer gesucht. Zeugenhinwiese bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0

Quelle: presseportal.de