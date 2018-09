Ratzeburg (ots) – 17. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 16.09.2018 – Geesthacht Am 16.08.2018 kam es in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 01:34 Uhr befuhr ein 20 jähriger Geesthachter mit seinem Mercedes A 160 die A 25 aus Hamburg kommend in Richtung Geesthacht. Am Ende der A 25 musste er, aufgrund der dortigen Baustelle, nach rechts auf die B 404 in Richtung Lüneburg abbiegen. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Fahrbahnbegrenzung aus Beton. Anschließend wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam hier zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim Geesthachter. Ein Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 24 jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 6.000 EUR. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Geesthacht aufgenommen.

Quelle: presseportal.de