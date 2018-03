Ratzeburg (ots) – 05. März 2018 / Kreis Stormarn – 05.03.2018 – Grönwohld In der Nacht auf den 05.03.2018 gegen 00:10 Uhr kam es auf der B 404 Höhe Grönwohld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter flüchtete. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 24-jähriger Mann aus der Nähe von Reinfeld mit einem Daihatsu Sirion die B 404 aus Trittau kommen in Richtung A 1. In Höhe Grünwohld kam ihm ein LKW entgegen. Hinter diesem LKW fuhr ein Sportwagen, der trotz des bestehenden Überholverbots den LKW überholte. Der 24-jährige bremste und wich anschließend nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Sportwagen zu verhindern. Dabei fuhr er mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanken. Der Sportwagen und der LKW fuhren ohne anzuhalten unerkannt weiter in Richtung A 24. Der Fahrer des Daihatsu wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Sportwagen oder dem LKW geben? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Trittau unter 04154 / 7073 – 0.

Quelle: presseportal.de