Ratzeburg (ots) – 01.Januar 2019 | Kreis Stormarn – 01.01.2019 – Glinde Am 01.01.2019, gegen 02:00 Uhr kam es in Glinde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Ford Fiesta die Möllner Landstraße aus Reinbek kommend in Richtung Ortsmitte Glinde. Der 27-jährige kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Pkw gegen einen Ampelmast sowie gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Auf dem Beifahrersitz saß ein 29-jähriger Mann, aus Glinde. Durch den Unfall wurde der Beifahrer schwer (nicht lebensgefährlich) verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 27-jährige Fahrer blieb hingegen unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Hamburger. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Unfallfahrer keinen Führerschein mit sich führte, konnte dieser noch nicht beschlagnahmt werden. Strafverfahren wegen § 315 c StGB Gefährdung des Straßenverkehrs und § 229 StGB fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Quelle: presseportal.de