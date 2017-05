POL-RZ: Unterstand abgebrannt

Ratzeburg (ots) – Rehhorst/Reinfeld Am 01.05.2017, gegen 07.05 Uhr, kam es in der Straße Willendorf in Rehhorst bei Reinfeld zum Brand eines sog. Unterstandes. Der ca. 5 x 2 m große Unterstand befand sich auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofes. Zur Brandzeit waren dort ein Rasenmähertraktor, ein älteres „Moped“ sowie diverse Fahrräder abgestellt. Der Unterstand brannte vollständig nieder. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu dem Feuer machen? Wem sind am Montagmorgen in der Straße Willendorf oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Quelle: presseportal.de