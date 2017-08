Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe In der Nacht vom 26.08.17 auf den 27.08.2017 wurden auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Erlenkamp in Bad Oldesloe insgesamt acht Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzen, teilweise an mehreren Stellen, den Lack der Fahrzeuge. Tatbetroffen waren drei VW Polo und sonst jeweils ein Scirocco, Mercedes, Renault, Mitsubishi und Skoda. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Taten oder dem Täter machen? Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Erlenkamp oder Umgebung verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Quelle: presseportal.de