Ratzeburg (ots) – Am 06.05.2018, in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr, fand die Veranstaltung „Tuner mit Herz“ auf dem Parkplatz eines großen Warenhauses im Gewerbegebiet Nord (Ahrensburg) statt. Dabei wurden laut Veranstalter etwa 400 getunte Fahrzeuge ausgestellt, die von geschätzten 1000 Besuchern in Augenschein genommen wurden. Die Veranstaltung verlief störungsfrei. Während dieser Zeit wurden im Großraum Ahrensburg mobile Verkehrskontrollen durch spezialisierte Beamte durchgeführt. Eingesetzt waren 11 Beamte der Landespolizei Schleswig-Holstein und 2 Beamte der Polizei Hamburg. Zusätzlich wurden zwei Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung mittels ESO-Lichtschranke auf dem Ostring und dem Beimoorweg eingerichtet. Bei den Kontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt: Anzeigen Erlöschen der Betriebserlaubnis: 7 Fahren ohne Fahrerlaubnis: 1 Fahren unter BTM-Einwirkung: 1 Verstoß Waffengesetz: 1 Mängelberichte: 22 Rotlichtverstöße: 1 Anzeige abgefahrene Reifen: 2 Untersagung der Weiterfahrt: 2 Geschwindigkeitsverstöße insgesamt: 1341 (bei 5599 durchfahrenden Fzg.) Geschwindigkeitsverstöße mit Fahrverbot: 7 Höchster gemessener Wert: 171 km/h (60 erlaubt) durch ein Krad Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ein großer Teil der Geschwindigkeitsverstöße nicht im Zusammenhang mit der o.g. Veranstaltung stehen.

Quelle: presseportal.de