Ratzeburg (ots) – 16. November 2017 / Kreis Stormarn – 15.11.2017 – Stapelfeld Am 15.11.2017, gegen 12:40 Uhr, kam es auf BAB 1 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei Verletzten. Ein 54 Jahre alter Hamburger befuhr mit seinem Pkw Renault Twingo die BAB 1 aus Lübeck kommend in Richtung Hamburg. Er benutzte dabei den linken Fahrstreifen. Aufgrund der Beseitigung von Bakenteilen bestand zu diesem Zeitpunkt eine kurzzeitige Sperrung auf der BAB 1 Fahrtrichtung Süden und es herrschte zum Unfallzeitpunkt Rückstau. Am Stauende kam der Twingofahrer nicht rechtzeitig zum Stehen und prallte gegen einen bereits auf dem linken Fahrstreifen stehenden VW Tiguan eines 31 Jahre alten Hamburgers. Diesen schob er auf zwei davor bereits stehenden Fahrzeuge, einen VW Passat eines 52 Jahre alten Mannes aus Sittensen und einen BMW 1er eines 30-jährigen aus Hamburg. Der Twingofahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tiguan-Fahrer sowie eine 24-jährige Mitfahrerin im BMW wurden leicht verletzt. Für die Bergung der Fahrzeuge war die BAB A 1 für etwa 15 Minuten vollgesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Twingofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 54 Jahre alten Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14300,– Euro.

Quelle: presseportal.de