Ratzeburg (ots) – 25. Oktober 2019 | Kreis Stormarn – 24.10.2019 Lütjensee Am 24.10.2019, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 92 in Lütjensee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 49-jähriger Segeberger befuhr mit einem Kia Sorento die Hamburger Straße in Lütjensee. Im Kreuzungsbereich der Großenseer Straße beabsichtigte er nach links in die Trittauer Straße abzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah er beim Abbiegen eine 72-jährige, die ihm mit einem BMW Mini entgegenkam. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Segeberger sich dabei leicht verletzte, wurde die BMW-Fahrerin aus Großensee schwer verletzt. Beide wurde in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro.

Quelle: presseportal.de