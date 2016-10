POL-RZ: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Ratzeburg (ots) – 31.10.2016 | Kreis Stormarn, BAB 1, zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld Am 30.10.2016, um 16.00 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter dänischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw Toyota RAV 4 die BAB 1 in Richtung Lübeck. Er benutzte dabei den mittleren von drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld. Am Ende eines sich dort bildenden Staus fuhr er auf einen dort mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehenden Ford Fiesta einer 57-jährigen Frau aus Stralsund auf. Diese wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Boberg geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der Hund der Fahrerin wurde ebenfalls verletzt und daher durch eingesetzte Polizeibeamte in die Tierklinik nach Norderstedt gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw Fiesta gegen den Pkw Hyundai eines 36 Jahre alten Oldenburgers. In seinem Pkw wurden die 34-jährige Ehefrau und die beiden Kinder (eine 4-jährige Tochter und ein einjähriger Sohn), die durch Kinder-Rückhaltesysteme gesichert waren, leicht verletzt, während der Fahrer selbst unverletzt blieb. Die drei verletzten Familienangehörigen kamen in ein Lübecker Krankenhaus und wurden dort nach ambulanter Behandlung entlassen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden 4 weitere Fahrzeuge beschädigt. Die BAB 1 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Lübeck bis 17.30 Uhr voll gesperrt werden. Es waren außer dem Rettungshubschrauber noch zwei Rtw mit zwei Notärzten sowie die Feuerwehren aus Bad Oldesloe und Reinfeld im Einsatz.

Quelle: presseportal.de