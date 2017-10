Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 06.10.2017 – Jersbek Am 06.10.2017, gegen 13:05 Uhr, kam es in Jersbek zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 23 jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter die Kleinhansdorfer Straße in Richtung Alte Landstraße. An der dortigen Kreuzung fuhr er auf die Alte Landstraße und übersah offenbar dabei ein aus Hamburg kommenden vorfahrtsberechtigten 64 jährigen Taxifahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sprinter kam auf einem anliegenden Grundstück zum Stehen. Das Taxi wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier stieß es mit einem entgegenkommenden VW Polo einer 74 jährigen Frau aus Bad Oldesloe zusammen. Der Fahrer des Sprinters und des Taxis wurden schwer verletzt ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polofahrerin blieb leichtverletzt. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Die L 225 blieb für 1 h voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 45 000 EUR.

Quelle: presseportal.de