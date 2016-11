POL-RZ: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ratzeburg (ots) – 01.11.2016 – BAB 24 Gestern Abend, gegen 20:25, Uhr kam es auf der BAB 24 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Nissan die BAB 24 in Richtung Berlin und kollidierte vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers mit dem Klein-Lkw Daimler Benz eines 50 Jahre alten Mannes aus Breitenfelde. In dem Lkw saß ebenfalls ein 36-jähriger Möllner. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Hierbei wurden der Fahrer des Lkw schwer-, sein Beifahrer und der Fahrer des Pkw Nissan leichtverletzt. Der schwerverletzte Breitenfelder wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, die beiden Leichtverletzten wurden ebenfalls ärztlich versorgt. Im Kofferraum des Pkw befand sich ein Steinadler in einer Kiste. Der Nissan-Fahrer ist Falkner und war sehr froh, dass dem Tier bei dem Unfall nichts passiert ist. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Quelle: presseportal.de