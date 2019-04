Ratzeburg (ots) – 29. April 2019 | Kreis Stormarn – 28.04.2019 A 24 /Barsbüttel Am 28.04.2019, gegen 23:50 Uhr, ereignete sich auf der A 24 im Kreuz Ost auf der Richtungsfahrbahn Hamburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt. Ein 36-jähriger Mann aus Polen fuhr mit seinem Fiat Punto im Kreuz Ost auf der A 24 aus Richtung Berlin kommend in Richtung Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen hielt er mit seinem Fahrzeug linksseitig der zweispurigen Fahrbahn an, ragte jedoch noch teilweise auf den Hauptfahrstreifen hinein. Ein 32-jähriger Audi-SQ7 Fahrer aus Hamburg war ebenfalls auf der A 24 in Richtung Hamburg unterwegs und fuhr auf das linksseitig stehende Fahrzeug des 32-jährigen auf. Der Audi überschlug sich und kam erst nach ca. 140 Meter zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die 20-jährige Beifahrerin aus dem Fiat Punto sowie ihr 10-jähriger Junge und ihr 8-Monate altes Kleinkind wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht. Alle drei Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 81.500,- Euro geschätzt.

Quelle: presseportal.de