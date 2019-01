Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 10. Januar 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 09.01.2019 – Schwarzenbek Am 10.01.2019, gegen 17.10 Uhr, kam es in Schwarzenbek, auf dem Zubringer-Nord, zwischen der Albert-Schweitzer-Allee und der Bismarckstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Ein 19 Jahre alter Mann aus Schwarzenbek befuhr mit seinem Audi 80 den Zubringer Nord in Schwarzenbek, in Fahrtrichtung B 404. Kurz hinter dem Ortsausgang Schwarzenbek kam der 19-jährige aus ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, schleuderte anschließend mit der Fahrerseite gegen einen weiteren Baum und verkeilte sich in diesem. Der Schwarzenbeker wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zum derzeitigen Gesundheitszustand können keine Angaben gemacht werden. Für die Ermittlungen zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Zubringer-Nord vier Stunden für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzeburg

Quelle: presseportal.de