POL-RZ: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe/ BAB1 Am 19.01.2017, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der BAB 1in Richtung Hamburg bei Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Eine 20 Jahre alte Frau aus Hamburg befuhr mit ihrem Opel Corsa die BAB 1 in Richtung Hamburg, als sie in Höhe Bad Oldesloe aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelleitplanke prallte. Anschließend schleuderte der Pkw über alle Fahrstreifen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Die sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,00 Euro geschätzt.

Quelle: presseportal.de